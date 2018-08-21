Otomobilde silahlar patladı

ANKARA'DA park halindeki otomobil içinde tartışan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi ağır yaralandı. Olay, gece yarısı Altındağ ilçesinde meydana geldi. 06 EJ 875 plakalı otomobille Ziraat Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerine gelen iki kişi, park halindeki aracın içinde bir şeyler konuşmaya başladı. Daha sonra aracın yanına gelen bir kadın, şahıslarla kısa süre konuştuktan sonra taksi çağırarak oradan ayrıldı. Kadının ayrılmasının ardından, sürücü koltuğunda oturan G.K. ve diğer kişi arasında tartışma yaşandı. Henüz kimliği belirlenmeyen kişi, giderek alevlenen tartışmada silahına sarıldı. Silahını otomobilin içinde ardı ardına ateşleyen saldırgan, G.K.'yı çeşitli yerlerinden yaraladı. Can havliyle araçtan inen G.K. cadde üzerinde kaçtığı sırada saldırgan ateş etmeye devam etti. Araçtan yaklaşık 30 metre uzaklaşan G.K. vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle yere yığıldı. Saldırgan yaya olarak olay yerini terk etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gecenin sessizliğini bölen silah sesleriyle neye uğradığını şaşıran mahalleli, yerde yatan G.K.'yı gördü. 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan şahsa ilk müdahalede bulundu. Aşırı kan kaybına uğradığı anlaşılan G.K. ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, delilleri muhafaza etmek adına aracın çevresini şerit çekerek kapattı. Mahalle sakinlerinden olaya ilişkin bilgi alan ekipler, silahlı saldırganın kaçış güzergahını tespit etti. Zanlı polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Pursaklar'da silahıyla birlikte yakalandı.