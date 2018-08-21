Papağanlar yerleşti, sincaplar iyileşti

ANAVATANLARINDAN
uzakta sığınacak yuva
arayan mülteci papağanlar
,
her yılın belli
dönemlerinde geldikleri Ankara Üniversitesi
Rektörlüğü Merkez
Yerleşkesi'ne tamamen
yerleşti. Geçen
yıl Yerleşke'ye bırakılan
sincaplardan kaza
geçirenler ise iyileştirilerek
doğal ortamlarına
döndü. Papağanlar,
ağaçların dallarında boy
gösteriyor veya köklü
ağaçlar üzerinde oluşturdukları
yuvalara sığınıyor.
Öte yandan geçen
yıl Rektör Prof. Dr.
Erkan İbiş ve öğretim
üyelerinin doğal yaşama
bırakılan sincaplar ise
hareketli hayatlarında
çeşitli maceralar yaşamaya
devam ediyor.