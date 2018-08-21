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yerleşti, sincaplar iyileşti

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Papağanlar yerleşti, sincaplar iyileşti
ANAVATANLARINDAN uzakta sığınacak yuva arayan mülteci , her yılın belli dönemlerinde geldikleri Rektörlüğü Merkez Yerleşkesi'ne tamamen yerleşti. Geçen yıl Yerleşke'ye bırakılan sincaplardan kaza geçirenler ise iyileştirilerek doğal ortamlarına döndü. Papağanlar, ağaçların dallarında boy gösteriyor veya köklü ağaçlar üzerinde oluşturdukları yuvalara sığınıyor. Öte yandan geçen yıl Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ve öğretim üyelerinin doğal yaşama bırakılan sincaplar ise hareketli hayatlarında çeşitli maceralar yaşamaya devam ediyor.
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Papağanlar yerleşti, sincaplar iyileşti
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