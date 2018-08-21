24 yaşındaki hentbolcu, yeni sezonda formasını giyeceği Yenimahalle Belediyespor'a, büyük hedefleri gerçekleştirmek için geldiğini anlattı. İlk kez Türkiye'de forma giyeceğine dikkati çeken Beleska, "Yenimahalle'nin hentbolla ilgili iyi bir hikayesi var. Türkiye'de hentbolun seviyesenin yüksek olduğunu düşünüyorum. Başarılı oyuncular ve başarılı antrenörler var. İyi bir sistem olduğunu düşünüyorum. Geldiğimde de bunu gördüm. Bu nedenlerle Türkiye'yi tercih ettim." ifadelerini kullandı. Gelmeden önce arkadaşlarından aldığı bilgilerin doğru olup olmadığını burada göreceğini anlatan Makedon oyuncu, "Yeliz Özel ile milli takım maçında karşı karşıya gelmiştik. Buraya gelmeden önce Türkiye'deki bazı yabancı oyuncularla da görüştüm. Türk Milli Takımı oyuncularını tanıyorum ama isimlerini bilmiyorum. Kendi ülkemden burada oynayan oyuncuları da tanıyorum." şeklinde konuştu.

BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

Geride kalan sezonu Romanya'nın Galati takımında geçiren Andrea Beleska, Yenimahalle Belediyespor'daki hedeflerini anlatarak, "Türkiye şampiyonu olabiliriz. EHF Challenge Kupası'nda gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da başarı hedefliyoruz. Yani büyük hedeflerimiz var. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Daha büyük başarılar için buradayım. Türkiye'de iyi lig ve birbirine denk takımlar var. Daha başarılı olacağıma inandığım ükelerin liglerini tercih ediyorum." dedi. Andrea Beleska, Türkiye'ye gelmeden önce kafasında bir sürü soru işareti olduğunu belirterek, "Ancak menajerimiz Esra Gündar sayesinde bunlara cevaplar buldum. Onun sayesinde sıcak ilişikiler kurabildim. Antrenörümüzden ve antrenmanlardan memnunum. Türk insanı çok sıcak. Arkadaşça yaklaşıyorlar. Yemekleriniz çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.