Acı bayram

İlk kaza, sabah saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mücahit Keyvan (31) yönetimindeki 06 DJ 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sazlık alana devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mücahit Keyvan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Seyhan (34), Muhammed Furkan (10), Meral (40), Buğra Efe (4), Melisa (3), Özlem (27) ve Nisa Keyvan (8) yaralandı.

KÖYE GİDİYORLARDI

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Seyhan ve Muhammed Furkan Keyvan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralan Buğra Efe, Melisa, Mücahit ve Meral Keyvan ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ailenin Ankara'dan Sungurlu'ya bağlı Arıcı Köyü'ne bayram tatilini geçirmek için geldikleri öğrenildi.

OTOBÜS KAZAYA KARIŞTI

İkinci kazada ise Şerife K. yönetimindeki 55 AV 094 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde aynı yönde seyreden İbrahim G. idaresindeki 06 HA 2673 idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştıktan sonra refüje devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Şerife K. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu Ceyhun (3) ve Sinem ile Şevval K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sürücü Şerife K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

DIĞER bir kazada ise Ankara'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Mustafa Deniz yönetimindeki 06 DN 1103 plakalı otomobil, Burdur'un Kağılcık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Deniz ile araçta bulunan eşi Ümit Deniz, çocukları Büşra, Munise Beyza ve Mehmet Furkan Deniz çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.