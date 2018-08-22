Ankara yolundaki tezgâhlar kaldırıldı

İÇIŞLERI Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasında Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, çocuklara kırmızı düdük verdi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu durdurulan araçlardaki yolcuların ve sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı. İçişleri Bakanlığının özellikle trafik kazalarının azaltılması yönelik çok ciddi bir kampanyası çalışmasının olduğunu belirten Vali Haktankaçmaz, "Bu bayram 'Kırmızı Düdük' kampanyası o çerçevede durduğumuz araçlardaki vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ettik. Hem de çocuklarımıza kırmızı düdüklerini verip, onları kural ihlallerine karşı büyüklerini uyarmaları konusunda bilinçlendirdik" dedi.

GÜVENLİK NEDENİYLE

Ankara-Kırıkkale D-200 karayolunda yol kenarlarına kurulan ürün satış tezgahlarının güvenlik nedeniyle kaldırıldığını ifade eden Haktankaçmaz "Trafik güvenliğiyle alakalı bir husus, dolayısıyla yaptığımız işler vatandaşımızın güvenliği için trafik hem orada yoldan gelip giden vatandaşlarımızın güvenliği söz konusu hem satış yapmak isteyen vatandaşlarımızın güvenliği söz konusu. Dolayısıyla o tedbir o kapsamda alınmıştır. İnşallah bu bayram özellikle Kırıkkalemizde ciddi bir kaza olmadan atlatacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.