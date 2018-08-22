Baba mirasına sahip çıkıyor

25 yıldır baba mesleğini sürdüren Durmuş Kaya, yemeni ustalığının yeni ustalar yetişmediği için giderek yok olduğunu belirtti. Kaya "Terzilikten bu sanata geçtim. Mes, terlik, yemeni, çarık hepsini yapıyorum. Bu mesleği icra etmeden önce terzilik yapıyordum. Babamdan miras bana kaldı. Babamın mirasına sahip çıkmaya çalışıyorum" diye konuştu. Yemeni ayakkabılarının Kahramanmaraş ve Gaziantep çevresinde sayılı ustanın ürettiğini söyleyen Kaya "En kullanışlı ve sağlıklı ayakkabı çeşidi. Ayakkabıların yapımında kullanılan gön isimli deri ayak terlemesi, mantar gibi birçok hastalığın oluşumunu da engelliyor" dedi. Kaya,"Yemeni esas olarak gön ve yüz olmak üzere iki kısımdan oluşur. Manda ve sığır derisinden yapılan gön, yere gelen kısımdır ve bunun üzerinde dana derisinden yapılmış taban kayışı bulunur. Yüz ise sırt ile birbirine birleştirilmiş ve çirişle yapıştırılmış sahtiyan ve meşinden yapılır" ifadelerini kullandı.

SON USTA BİZİZ

Şeker hastası olduğunu söyleyen Kaya "İşlerin tadı yok. Çünkü iş yok. Şeker hastasıyım ve başka bir iş yapamıyorum. Eskiden terzilik ve dikimcilik önde gelen mesleklerdi. Şimdi işler tersine döndü. Gelişen teknoloji el sanatlarını vurdu. Baba yadigârı olduğu için ayakta tutmaya çalışıyorum. Çünkü kazanamıyorum. Yemeni veya mes diktirmek isteyen kalmadı" diye konuştu. Destek olmazsa da bu işi sürdürecek kimsenin olmadığını ve satış olmaması halinde dükkânı kapatacağını söyleyen Kaya "Bu meslekte çırak yetişmiyor, son ustaları biziz" dedi. Geçmişin gündelik ayakkabısı olan yemenilerin artık turistik eşya niyetine satılıyor. O da turist gelirse" ifadelerini kullandı.