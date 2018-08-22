Dev maçın biletleri satışta

SPOR Toto Süper Lig
'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor
arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yenikent Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, saat 13.00'te satışa sunulacak. Biletler, Ankara 19 Mayıs Gençlik Parkı gişesi ve passo. com.tr sitesinden satışa sunulacak olup, satış Ankaragücü passolig kartı hariç hiçbir takımın passolig kartına açık olmayacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor karşılaşması, 25 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: 3 Kale arkası: 30 lira 3 Maraton: 40 lira 3 Kapalı tribünü: 50 lira 3 Özel A-B: 150 lira 3 VIP: 250 lira 3 Misafir takım: 39 lira