Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Dev maçın biletleri satışta

Dev maçın biletleri satışta

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Dev maçın biletleri satışta
SPOR 'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yenikent Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, saat 13.00'te satışa sunulacak. Biletler, Ankara 19 Mayıs Gençlik Parkı gişesi ve passo. com.tr sitesinden satışa sunulacak olup, satış Ankaragücü passolig kartı hariç hiçbir takımın passolig kartına açık olmayacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor karşılaşması, 25 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: 3 Kale arkası: 30 lira 3 Maraton: 40 lira 3 Kapalı tribünü: 50 lira 3 Özel A-B: 150 lira 3 VIP: 250 lira 3 Misafir takım: 39 lira
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev maçın biletleri satışta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN