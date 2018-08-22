Ihlamur Vadisi’nde Her Telden konseri

KEÇIÖREN
Belediyesi tarafından geçen hafta ilki düzenlenen yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da Ihlamur Vadisi
'nde düzenlenen konserde sahne alan Her Telden
müzik grubu vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Açık hava yaz konserlerinin vatandaşlar arasında birlik ve beraberlik duygusunu artırdığına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, " İnsanları hem eğlendiren hem de hüzünlendiren şarkıların seslendirilmesi için sanatçı gruplarımızı özenle seçiyoruz. Hem neşenin hem de hüznün birlikte yaşanması toplumsal benzerliklerimizin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Bu husus toplumumuzda birlikte yaşama özverisini güçlendiriyor. Açık hava yaz konserlerimizi düzenlerken temel amacımız, hem vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak hem de onları stresli şehir hayatından bir nebze de olsa uzaklaştırmaktır" ifadelerini kullandı.