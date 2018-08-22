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iletişim halindeyiz”

Giriş Tarihi: 22.8.2018
“Muhtarlarımızla iletişim halindeyiz”
ALTIAĞAÇ Mahalle Muhtarı Amir Çime ve mahalle sakinleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Mamak'ta vatandaşa daha iyi hizmet vermek için muhtarların fikir ve görüşlerini önemsediğini ifade eden Akgül, "Başkentin en büyük ilçelerinden biri olan Mamak'ta gözümüzden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması için mahalle sürekli istişare ediyoruz" dedi. Ziyarette ortak gayenin vatandaşa hizmet olduğunu belirten Akgül, "Belediyelerin yereldeki temsilcileri muhtarlarımızdır. Onlar mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen bizim gözümüz kulağımızdır. Muhtarlarımızla sürekli iletişim ve etkileşim içinde olmak, vatandaşımızın beklentilerini karşılamamıza çok yardımcı oluyor" dedi.
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