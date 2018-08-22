Naryn Orkestrası dinleyenleri büyüledi

KAZAK
Halk Enstrümanları "Naryn" Orkestrası, yöresel kıyafetleriyle konser verdi. Kazakistan
'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, gerçekleştirilen konserde, baş şef Yerjan Kiytarov ve şef Saya Zhumasheva yönetiminde 21 eser icra edildi. "Könilaşar" parçasıyla başlayan konser, enstrümantal eserlerden "Şattık Dalası", "Şınırau Kus" ve "Körogli" ile sürdü. Konserde, Kazakistan müzik kültürüne ait "Şalkıma", "Türkimen Sazı", "Seville Berberi", "Boz Aigır" ve "Mahambet" eserleri de icra edildi. Solistler Aibar Ganiuly, Şaripa Jakenova, Janat Moldagalieva, Ainur Sakupova, Saripa Jamenova, Ardak Aygaliyeva ve Asem Kalekeşeva ise orkestra eşliğinde 7 farklı eseri seslendirdi.