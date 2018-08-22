Şehitlikte buruk bayram

Kimi evladını kimi eşini kimisi de babasını ziyarete geldi. Kurban Bayramı arefesi ve bayram günü Cebeci Askeri Şehitliği yine şehit ailelerinin akınına uğradı. Sabahın ilk saatlerinde şehitliği ziyaret eden aileler, şehit düşen oğulları, babaları ve eşlerinin başında dua ederek, kabirlerini temizledi, çiçek koydu. Şehit yakınları, "Evimiz de yurdumuz da artık şehitlik oldu" diye konuştu. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı şehit çocuklarına bayram hediyesi oyuncak dağıttı. Şehit çocukları babalarının kabri başında dua ederek hasret giderdi. Şehitliklerin sadece şehit yakınlarına özel olmadığını, herkesin şehitlikleri ziyaret etmesini isteyen şehit aileleri, "Şehitler artık tüm vatanın evladı. Herkes gelip ziyaret etsin" dedi.

YÜREĞİMİZ YANARDAĞ GİBİ

Şehit Uzman Salih Akyürek'in 63 yaşındaki şehit babası Şuayip Akyürek, yüreklerindeki ateşi yanardağa benzetti. Şehit ateşiyle birlikte yanıp kavrulduklarını ifade eden Akyürek, "Diyarbakır Lice'de 9 şehit vermiştik. O gün o yiğitlerden birisi de benim evladımdı. 29 Nisan 2009'da evimize, yüreğimize ateş düştü. O ateş ne dindi ne de söndü. Şehit ailesinin yüreği yanardağ gibi... Acımız mezara kadar devam edecek. Şehidimizin emaneti 2 torunumla hayata tutunmaya çalışıyoruz evladım olmadan buruk bayram geçiriyoruz. İnşallah kuzularımız bize şefaatçi olur" şeklinde konuştu.

BAYRAM TATİLİNE GELİYORDU

Şehit Ahmet Çağlar'ın babası Cemal Çağlar ise 6 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şehit verdiği evladı olmadan buruk bayram geçirdiklerini ifade ederek, "2012'in Temmuz ayında bayram tatiline gelemedi. O sırada şehit oldu. Bayram günü evladım bana değil kara toprağa sarıldı. Bayram sonrası nişanı olacaktı, ellerimizle toprağa verdik. Allah devletimize zeval vermesin. Vatan sağ olsun, ezan dinmesin, bayrak inmesin, devletimiz var olsun. İnşallah yeni şehitler vermeyiz. Gidecek başka vatanımız yok, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Yavrum burnumda tütüyor, acı ve buruk bir bayram daha geçiriyoruz" dedi.

HERKES ŞEHİTLİĞE GİTSİN

Cebeci Askeri Şehitliği yakınına taşınan 49 yaşındaki Nuran Akyıldız, şehit yakını olmadığı halde şehitliği ziyaret ettiğini belirterek her Türk vatandaşının şehitlikleri ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Akyıldız, "Yalova'dan Ankara'ya yeni taşındım, bayram öncesi şehitliği ziyaret etmek istedim. Evim şehitliğe çok yakın. Buranın atmosferi çok farklı. Tek tek bütün şehitlerimizi ziyaret ettim. Onlar sayesinde bu devlet ve millet ayakta. Hayatımızı şehitlerimize borçluyuz" diye konuştu.

AYLAR'DAN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Kurban Bayramı arefesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti, şehit aileleri ile bayramlaştı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerince gerçekleştirilen ziyaret, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki vakıf üyeleri, arefe gününde yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaştı.