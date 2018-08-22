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Suç makineleri yakayı ele verdi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Suç makineleri yakayı ele verdi
ANKARA'NIN Kızılcahamam ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yapan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-750 karayolunda park halindeki bir araçtan teyp ve ses sisteminin çalınması üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelemeyen ekipler, faillerin eşkalini belirledi. Ekipler, zanlılardan 21 suçtan kaydı bulunan T.D'yi (22) metruk bir binada saklanırken, 22 suçtan kaydı bulunan İ.C'yi (22) de kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Suç makineleri yakayı ele verdi
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