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Yeniçeriler Balıkesir’e bileniyor

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Yeniçeriler Balıkesir’e bileniyor
BU hafta deplasmanda ile karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına start verdi. 1. Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında 26 Ağustos Pazar günü Akhisar Stadyumu'nda Balıkesirspor Baltok ile mücadele edecek olan , bu maçın hazırlıklarına başladı. Başkent ekibi, teknik direktör yönetiminde yaklaşık olarak 1.5 saat çalıştı. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana koordinasyona yönelik oyunla devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar dar alanda oynanan çift kale maç ve ardından yapılan dayanıklılık koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.
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Yeniçeriler Balıkesir’e bileniyor
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