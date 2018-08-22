Yeniçeriler Balıkesir’e bileniyor

BU
hafta deplasmanda Balıkesirspor Baltok
ile karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına start verdi. Spor Toto
1. Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında 26 Ağustos Pazar günü Akhisar Stadyumu'nda Balıkesirspor Baltok ile mücadele edecek olan Osmanlıspor
, bu maçın hazırlıklarına başladı. Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay
yönetiminde yaklaşık olarak 1.5 saat çalıştı. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana koordinasyona yönelik oyunla devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar dar alanda oynanan çift kale maç ve ardından yapılan dayanıklılık koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.