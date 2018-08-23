Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankara’da ortam güzel

’da ortam güzel

’de ’da Karadağ ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Mahmutoğlu, ilk turda Ankara’da çok güzel bir ortam olduğunu dile getirdi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Ankara’da ortam güzel

A MILLI Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu , Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA 'na katılmak istediklerini belirterek, "Türk halkının güvenini boşa çıkarmamalıyız ve Dünya Kupası'na gitmeliyiz." dedi. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda 'de 'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak milli takımın kadrosunda yer alan 28 yaşındaki oyuncu, açıklamalarda bulundu. İlk turda Ankara'da çok iyi bir ortamda iç saha maçlarını oynadıklarını vurgulayan Melih, "Ankara'da çok güzel bir ortam vardı ve bu bizi heyecanlandırıyor. Artık Türk halkı bize güveniyor. Türk halkının güvenini boşa çıkarmamalıyız ve Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Bu iki maç için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"İKI ÖNEMLI MAÇ"
Melih Mahmutoğlu, Dünya Kupası'na katılma yolunda Karadağ ve Slovenya'yla oynayacakları maçın önemine dikkati çekti. Bu maçların yaz dönemine gelmesinin bir avantaj olduğunu anlatan Melih, "Sezon içinde maçlara pek fazla hazırlanma dönemimiz olmuyordu. Bu sefer yaz dönemindeyiz. Dinlenip geldik. Maçlara hazırlanmak için önümüzde önemli bir süre var. Tecrübeli oyuncularımız, genç oyuncularımız var. NBA oyuncularımız gelecek. İki maç çok önemli ve kritik. İkisi de basketbol ekolüne sahip ülkeler. Takımlar hazır olacaktır ama biz de tam takımız. İnşallah iki maçı da kazanır ve Dünya Kupası'na emin adımlarla gideriz." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da ortam güzel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN