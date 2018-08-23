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’ya son bin 200 metre

Başkentin 2060 yılına kadar su sorununu bitirecek olan 31 bin 592 metrelik ’nde son bin 200 metreye gelindi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Ankara’ya son bin 200 metre

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan ve ' nın 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Sistemi' nde sona yaklaşıldı. Bolu'nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan, Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor. Çalışmaların hızla devam ettiği, Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan 'nde son bin 200 metre kazılıyor. Toplam uzunluğu 31 bin 592 metre olan tünel 3 farklı noktadan köstebek diye tabir edilen tünel delme makineleri ile deliniyor. 29 bin 596 metrelik kısmının tamamlandığı tünel ile başkente menba kalitesinde içme suyu temin edilecek.


MALIYETI 465 MILYON TL
EN kısa sürede tamamlanması planlanan proje ile günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1 milyon metreküp olan Ankara' nın 2015-2060 yılları arasındaki nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulunduruluyor. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere yapımına başlanılan toplam yatırım bedeli 465 milyon 'yi bulan "Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi" ile Ankara'nın 2060 yılına kadar olan içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak. Hedeflediklerinin daima daha fazlasını gerçekleştiren ve Orman Bakanlığı, en önemli hayat kaynağımız olan sudan vatandaşlarımızın rahatlıkla istifade edebilmesi adına çalışmalarına her zaman olduğu gibi bütün hızıyla devam ediyor.

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