Çalışma Sosyal Hizmetler
ve Aile Bakanı Selçuk, arefe gününde ziyaretlerine annesinin de memleketi olan Kahramankazan'ın Fethiye mahallesinde bulunan aile kabristanını ziyaret ederek başladı. Selçuk, anneanne ve dedesinin mezarları başında dua etti. Kahramankazan ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk
, "Anne tarafından Kahramankazanlıyım. İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan ile akrabalık bağımız var. O yüzden ilk ziyaretimi hem milli mücadele döneminin önemli isimlerinden biri olan Satı Kadın'ın yaşadığı hem de 15 Temmuz
gecesi yine bir milli mücadele sergileyen Kahramankazan'a gerçekleştirmek istedim" değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olan Muhtar Ali Anar'ın evini ziyaret etti. Şehit Anar
'ın annesi Yurdanur Anar, Bakan Selçuk'a teşekkür ederek, 'Böyle gelip, hatırımızı soruyor olmanız bize yetiyor' dedi. Şehidin eşi Nuray Anar da 'Sizlerin desteği ile ayakta kaldık' ifadesini kullandı. Ziyarette, Şehit Anar için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.