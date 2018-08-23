Bayramlaşmada birlik vurgusu

KEÇIÖREN
Belediye Başkanı Mustafa Ak
vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmanın
ardından Ovacık'taki kurban kesim noktasına geçti. Kurban Bayramının
birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını üst seviyeye çıkarak toplumun milli, dini ve insani duygularının yeşermesi için bir vesile olduğunu dile getiren Başkan Ak, "Millet olarak bizi birbirimize yakınlaştıran dini değerlerimiz, iyi günde de kötü günde de birlik olabilmemizin, kenetlenebilmemizin, tek yürek olabilmemizin yegâne temelini oluşturmaktadır. Bize birlikte hareket etme kabiliyeti sağlayan bu değerlerimiz binlerce yıldır ayakta kalmamızı sağlamıştır. Bugün ülkemize yönelik ekonomik ve diğer saldırıları nasıl ki hep birlikte bertaraf ettiysek bundan sonra da ülkemize yönelik saldırıları birlikte bertaraf edeceğiz. Bu vesileyle Mübarek Kurban Bayramının ülkemize, milletimize ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı