Çubuk’ta çifte kaza:1 kışı öldü, 9 kışı yaralı

ANKARA'NIN Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Özkan Ayan yönetimindeki 06 EB 0186 plakalı otomobil, Yenice Sirkeli yolu Dumlupınar Mahallesi mevkisinde Aziz Erol idaresindeki 06 AG 8674 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Erhan Ayan ve Fatma Erol (64) Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Erol, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MİNİBÜS KAZAYA KARIŞTI

Yine Çubuk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İlhan Bal yönetimindeki 06 DD 0156 plakalı minibüs, Yavuz Selim Mahallesi Şehit Musa Kaplan Sokak'ta Bektaş Dedeoğlu idaresindeki 06 BCP 739 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan İlayda, Özlem ve Tunahan Bal yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.