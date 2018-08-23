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Evleri temizlendi bakımlar yapıldı

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Evleri temizlendi bakımlar yapıldı
KAHRAMANKAZAN Belediyesi, evlerini periyodik aralıklarla sürekli olarak temizlediği yaşlı, bakıma muhtaç ve ları, Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadı. İlçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları bayram öncesinde ziyaret eden belediye ekipleri, vatandaşların evlerini tepeden tırnağa temizleyerek, hijyenik ve ferah bir ortamda bayramı karşılamalarını sağladı. Temizliğin yanı sıra ihtiyacı olan evlere boya badana hizmeti de verildi. Belediye ekipleri bu kapsamda ilçe genelinde 850'ye yakın vatandaşın evini temizledi. Ekipler ayrıca temizlik hizmetlerinin yanı sıra berber ve kuaför hizmeti de sundu. Böylece evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlar, evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de almış oldu.
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Evleri temizlendi bakımlar yapıldı
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