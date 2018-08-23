Polis ve jandarmaya bayram ziyareti

ÇEVIK Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen bayramlaşma programında polislere hitap eden Ankara Valisi Topaca, Bayramların küskünlüklerin, kırgınlıkların ortadan kalktığı, kavganın, düşmanlığın yok olduğu günler olduğunu belirtti. Dini bayramların bu anlamda bir vesile olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Topaca, "Sizler bir arada, toplu olarak çalışan insanlarsınız. Elbette böyle çalışıldığı zaman aranızda anlaşmazlıklar, kırgınlıklar olabilir. Bu bayramı vesile kılarak, Allah'ın izniyle bunları ortadan kaldıralım. Küskün olanlar kucaklaşsın, birbirine hakkını helal etsin" diye konuştu.

İKİNCİ DURAK JANDARMA

Vali Topaca, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen Kurban Bayramı programına katıldı. Topaca'yı, İl Jandarma Komutanı Vekili, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ ve Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural karşıladı. Askerlerin bayramını tebrik eden Topaca, burada yaptığı konuşmada, bayramın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Bayramı, bayramın ruhuna uygun bir şekilde yaşamak gerektiğini, bunun için de öncelikle insanları sevmenin, hatırlamanın, onlara saygı duymanın, değer verdiğini göstermenin, gönül almanın, kırgınlıkları, küskünlükleri gidermenin ve büyüklerin dualarını almanın önemli olduğunu belirten Topaca, "Sizler birlikte yaşayan, çalışan, gününün önemli bir kısmını aynı alanlarda geçiren ve aynı görevi ifa eden kişilersiniz. Dolayısıyla burada geçen zamanınızda işin getirdiği yoğunluk, stres içinde duygusallıkla birbirinizi kırabilir, üzebilirsiniz. Bu müstesna günleri vesile kılarak bunları ortadan kaldırmak, aramızdaki sevgiyi, muhabbeti artırmak bayramın gereğidir. Bu vesileyle aranızda varsa kırgınlık, küskünlük, büyükler aracı olsun, onları giderelim." dedi.