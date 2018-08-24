Ankaragücü’nde tek antrenman

SPOR Toto Süper Lig
'in 3. haftasında Ankara'da oynanacak maçta Trabzonspor
ile karşılaşacak MKE Ankaragücü
, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Spor Toto
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör
İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman, koordinasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 5 grup halinde geniş alanda pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Anton Putsila, bireysel çalışmasını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü