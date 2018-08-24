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Ankaragücü’nde tek antrenman

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Ankaragücü’nde tek antrenman
SPOR 'in 3. haftasında Ankara'da oynanacak maçta ile karşılaşacak , hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman, koordinasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 5 grup halinde geniş alanda pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Anton Putsila, bireysel çalışmasını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü
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Ankaragücü’nde tek antrenman
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