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Doğan bebeğe Türk bayrağı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Doğan bebeğe Türk bayrağı
KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı ve eşi , ilçede bebeklere ve ailelere "Hoş Geldin Meleğim" ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ziyaretler sırasında Başkan Ertürk ve eşi Meral Ertürk'e belediye sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri de eşlik ediyor. Ziyaretler kapsamında ailelere göz aydınlığı dileğinde bulunulurken, bebek seti de hediye ediliyor. Hediye edilen bebek setinin içerisinde, yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tüm malzemeler yer alıyor. Ayrıca, bebek setinin yanı sıra Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim de aileye hediye ediliyor. Başkanı Lokman Ertürk, nüfusu 53 bine yaklaşan Kahramankazan'da yaşayan tüm vatandaşlarla büyük bir aile olduklarını söyledi. Ertürk, "Ailemize yeni katılan bebeklerimize aramıza hoş geldin ziyaretinde bulunuyoruz. Onların dünyaya gözlerini ilk açışlarında yanlarında oluyoruz. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor" diye konuştu.
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Doğan bebeğe Türk bayrağı
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