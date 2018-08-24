Durak Ankara ‘İn’ EGO Cep’te ‘Out’

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi, zaman zaman sorunlar çıkaran EGO
Cep'te uygulamasına alternatif olarak "Durak Ankara
" uygulamasını başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi
, ilk kez başkentte kullanıma sunulan "Durak Ankara" uygulamasını hizmete soktu. Durakta bekleyen başkentliler bu uygulama sayesinde EGO otobüslerinin durağa ulaşma süresini daha hızlı şekilde öğrenebilecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve dünyada ilk kez Başkentlilerin kullanacağı teknolojik yenilik Whatsapp
hattı üzerinden çalışıyor. EGO Cep'te uygulamasının dışında hayata geçirilen "Durak Ankara" adlı uygulamadan yararlanmak isteyen Başkentlilerin, ALO 153 Mavi Masa hattı olarak kullanılan "0312 153 00 00" numarasını cep telefonlarına kaydetmeleri gerekiyor. Numaranın kaydedilmesinin ardından durak numarasının girilmesiyle anında kent içi otobüs ulaşım bilgilerine ulaşım sağlanabilecek.