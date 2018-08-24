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‘İn’ Cep’te ‘Out’

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Durak Ankara ‘İn’ EGO Cep’te ‘Out’
ANKARA Büyükşehir Belediyesi, zaman zaman sorunlar çıkaran Cep'te uygulamasına alternatif olarak "" uygulamasını başlattı. , ilk kez başkentte kullanıma sunulan "Durak Ankara" uygulamasını hizmete soktu. Durakta bekleyen başkentliler bu uygulama sayesinde EGO otobüslerinin durağa ulaşma süresini daha hızlı şekilde öğrenebilecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve dünyada ilk kez Başkentlilerin kullanacağı teknolojik yenilik hattı üzerinden çalışıyor. EGO Cep'te uygulamasının dışında hayata geçirilen "Durak Ankara" adlı uygulamadan yararlanmak isteyen Başkentlilerin, ALO 153 Mavi Masa hattı olarak kullanılan "0312 153 00 00" numarasını cep telefonlarına kaydetmeleri gerekiyor. Numaranın kaydedilmesinin ardından durak numarasının girilmesiyle anında kent içi otobüs ulaşım bilgilerine ulaşım sağlanabilecek.
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Durak Ankara ‘İn’ EGO Cep’te ‘Out’
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