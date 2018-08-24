Huzurevı’nde huzurlu bayram

Huzurevi yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Ak'ın huzurevi sakinleriyle olan samimi sohbeti sıcak bir ortamda gerçekleşti. Huzurevinde yaşayanların bayramlarını kutlayarak onlara hediyeler veren Başkan Ak, yaşlılarla sohbet edip hem gülümsedi hem de gülümsetti. Bayram programları dışında her fırsatta huzurevi ziyaretlerinde bulunan Başkan Ak, huzurevinde yaşayan yaşlılara kendi anne-babalarımıza duyduğumuz saygıyla ve şefkatle yaklaşmak gerektiğinin altını çizerek, özel günlerin dışında da huzurevi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

'GELENEKLERİMİZİ YAŞATMALIYIZ'

Türk toplumunun yaşlılara hürmet eden geleneksel anlayışının yanı sıra, İslam dininin de yaşlılara saygıda kusur etmemeyi buyurduğunu söyleyen Başkan Ak, "Anne-babalarımıza ve yaşlılarımıza iyilikle yaklaşmak esas görevimizdir. Onların kalbini kıracak hiçbir üslubu asla tasvip etmiyorum. Gerek huzurevinde yaşayan gerekse kendini idame ettirme imkânı olup evinde yaşayan tüm yaşlılarımız bizim geçmişimizi oluşturan temel değerlerimizdir. Biz bu değerlerimizi ancak saygı, sevgi ve hürmetle canlı tutabiliriz. 'Bir yaşlıya hürmet eden gence, Allah'ta yaşlılığında hürmet edecek kimseleri nasip eder' diyen mübarek dinin mensupları olarak, gerek huzurevinde yaşayan yaşlılarımız konusunda gerekse diğer yaşlılarımız konusunda daha duyarlı olup, geleneklerimizi yaşatmalıyız" dedi.