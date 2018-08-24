Kral eğitim

Ankara'da yükselen ve cazibe merkezi haline gelen Yükseltepe Mahallesi'nde Tanju Çolak Sosyal Tesisleri'ni açan Türk futbolunun efsane ismi Tanju Çolak maddi durumu olmayan çocuklara jest yaptı. Sosyal tesisinin üst katında bulunan açık ve kapalı futbol sahasında 6-14 yaş arası 140 öğrenciye Keçiören Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında 6 aydır ücretsiz eğitim veriliyor. Eğitimler hakkında bilgiler veren Çolak, "İki profesyonel hocayla birlikte çalışıyoruz; biri kardeşim Yücel Çolak diğeri Tuncay Kösoğlu. Çocuklar buraya geldikleri zaman mutluluktan uçuyorlar. Sevgi ve saygı öğrenen çocukları hayata hazırlıyoruz. Veliler bize teşekkür etmeye gidiyorlar 'çocuklarımız önceden çok yaramazdı, düzene alıştılar, efendi oldular ne zaman tesise gideceğiz, ne zaman oraya gideceğiz' diye sorar oldular" diye konuştu.

ÇOCUK BAHÇESİ GİBİ

Çocuklara futbol eğitiminin yanı sıra ahlaki ve genel kültür eğitiminin de verildiğini ifade eden Çolak, "Bu çocukları burada hayata hazırlıyoruz, geleceğimizi teminatı çocukların eğitimine katkıda bulunmak bizim için gurur verici. Bu tesisin dışında 20 ilde futbol akademilerim var. Oralarda da Türk futboluna yetiştirilmek üzere bireyler hazırlıyoruz. Çocukların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırız, çocuklar haftanın 5 günü burada hayatı paylaşmayı, dostluğu öğreniyorlar. Sağını solunu bilmeyen çocuklar ücretsiz olarak eğitim alıyorlar. 14.00-18.00 saatleri arasında burası çocuk bahçesine dönüşüyor" dedi.

İMKÂNSIZLARA İMKAN SAĞLIYOR

Türk futbolunda ilk altın ayakkabı ödülünü alan efsane futbolcu Tanju Çolak imkânsızlıklar içinde bugünlere geldiğini belirterek yeni neslin şanslı olduğunu ifade etti. Geleceğe yön verecek çocuklar için verilen eğitimlerden son derece memnun kaldığını söyleyen Çolak, "Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için eğitimler veriyor ve elimizden geleni yapıyoruz. Bir sporcu olarak burada verilen hizmetten gurur duyuyorum. Zamanında bizim için böyle imkânlar yoktu. Eskiden yaşayamadıklarımızı onlara yaşatmak inanılmaz bir duygu... İki taş, bir naylon top ile futbol oynayarak buralara geldik. Topumuz çabuk yırtılmasın, rüzgârda uçmasın diye içine gazete koyardık, şimdiki nesil çok şanslı..." şeklinde konuştu.