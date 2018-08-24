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iskeletiyle hatıra fotoğrafı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Kurbanın iskeletiyle hatıra fotoğrafı
ANKARA'NIN Polatılı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan , Kurban ibadeti için kestiği büyükbaş hayvanın etlerini ayırdıktan sonra kemikleri birleştirerek, iskeleti yeniden kurdu. Hayvanın kemiklerine bir maket görünümü veren Algen, daha sonra iskeletin yanına geçip hatıra fotoğrafı çekindi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tıklanma rekoru kırarken, bu görüntü bazı vatandaşların tepkisini çekti. Hayvanın bütün etleri temizledikten sonra böyle bir şey yaptığını belirten İlkay Algen, fotoğraf çekildikten sonra kemikleri gömdüğünü belirtti.
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Kurbanın iskeletiyle hatıra fotoğrafı
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