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’nda kilometrelerce kuyruk

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Abant Tabiat Parkı’nda kilometrelerce kuyruk

'NIN yanı başındaki 'nun önemli turizm merkezlerinden 'na Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, park girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Yılın dört mevsiminde binlerce turisti ağırlayan Abant Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilinin uzun olmasını fırsat bilen binlerce vatandaş Abant'a akın ederken, tabiat parkının girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Kuyrukta beklemek istemeyen bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarına çekerek yürümeyi tercih etti. Abant'a Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden gelen Turgay ve Ayşe Ersin çifti, yoğun trafikten sıkıldıkları için 10 aylık bebeklerini bebek arabasına koyarak yürümeyi tercih ettiklerini söyledi.

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Abant Tabiat Parkı’nda kilometrelerce kuyruk
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