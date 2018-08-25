Başkan Tuna bayram turunda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehit Başayar'ın babası İsmail Başayar ile sohbet etti. Başkan Tuna, baba Başayar'ın aile albümünden gösterdiği fotoğrafları inceledi. Aradan geçen 7 yıla rağmen acısı hala taze olan aileye bir kez daha başsağlığı dileyen Başkan Tuna, "Bizler ve bu ülke evladınıza minnettar. Aziz şehitlerimizin mübarek ruhları şad olsun. Bu ülke onlar sayesinde ilelebet payidar kalacak. Evladınız en güzel mertebeye erişti. Allah inşallah ahirette onlara komşu eylesin" diyerek ailenin acısını paylaştı.

DEMETEVLERİ DOLAŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Yenimahalle Demetevler'de esnafı da ziyaret ederek bayramlaştı. Demetevler sokaklarında vatandaşlarla birlikte yürüyen Başkan Tuna, kendisine balkondan el sallayan mahalle sakinleriyle selamlaşmayı da ihmal etmedi. Başkan Tuna, esnaf ziyareti ardından öğle namazını Demetevler Öz Elif Camii'nde kıldı. Cami çıkışında Başkan Tuna, Yenimahalle sakinleriyle bayramlaştı, bir süre sohbet etti. Başkan Tuna, bir taksi durağından gelen çay davetini de geri çevirmedi. Taksi durağına misafir olan Başkan Tuna, kendisine ikram edilen çayı içerken taksicilerle de sohbet etti. Ankara'daki bayram sakinliğinden muzdarip olan esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

SON DURAK ETLİK

Başkan Tuna'nın bir sonraki durağı Etlik oldu. Etlik Hicret Camii'nde ikindi namazını kıldı. Namazın ardından camide bulunan vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Tuna, caminin bulunduğu Mehterler sokakta bir süre yürüdü. Başkan Tuna'yı sokakta gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bol bol sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.