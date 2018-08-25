Bereketli bal hasadı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin, başkent balını markalaştırmak ve üretimini artırmak amacıyla arılı kovan ve malzeme dağıtımı ile desteklediği Ankaralı arıcılar, ürünlerini almanın sevincini yaşıyor. Başkentin birçok ilçesinde olduğu gibi Mamak Lalahan'da da arıcılar ürettikleri balı hasat etmeye başladı. Mayıs ayında bal üretimine başlayan arılar, Temmuz ayının başlarına kadar peteklerini hazırlamış oluyorlar. Arıcılar için de hasat zamanı Ağustos ayı başlarından itibaren başlıyor. Mamak Lalahan'da 6 yıldır arıcılıkla uğraşan üniversiteli genç çiftçilerden 28 yaşındaki İskender Yılmaz, iki senedir Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı arılı kovan desteğinden yararlandığını ifade ederek, Büyükşehir'in bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 5 arılı kovanla birlikte toplam 25 tane arılı kovanı olduğunu belirten Yılmaz, bu sene kurak geçmesine rağmen 100 kiloya yakın bal hasat ettiklerini söylüyor.

BALDA VERİM ARTTI

Bal süzme işlemi sonrası aldıkları ürünün sevincini yaşayan İskender Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği arılı kovanlar güzel ve kaliteli. Ayrıca dağıtılan arı otlarının da çok faydasını görüyoruz. Arı otlarını ekiyoruz. Böylece verim daha çok oluyor. Bir dönümde 100 kiloya kadar bal verimi oluyor. Biz hizmetten çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere sunduğu bu imkandan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri, Ankara'nın merkez dahil ilçelerinin arıcılık potansiyeli bakımından çeşitli ve zengin bitki örtüsüne sahip olduğuna dikkat çekerek, "Ankara balı kaliteli bal sınıfına giriyor hatta namı yüzyıllar öncesine dayanıyor" bilgisini paylaştılar.