ANKARA'NIN

Kahramankazan ilçesinde epilepsi hastası genç gölde ölü bulundu. 19 yaşındaki İsa Kıyak, 3 arkadaşıyla balık tutmak ve piknik yapmak için Kurtboğazı Baraj Gölü'ne gitti. Bir süre sonra yanlarından ayrılan Kıyak'tan haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri, gölde ve çevrede arama çalışması başlattı. Epilepsi hastası gencin cansız bedeni gölde, oltasını bıraktığı noktanın yakınında bulundu. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kıyak'ın Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenildi.

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