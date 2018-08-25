Evde 4 hasta

3 yıl önce Irak'ta savaştan kaçarak aç ve sefil bir şekilde geldikleri Ankara'da hastalıkla mücadele eden 11 kişilik Türkmen Younis ailesi tedavi bekliyor. İlaç parası yetiştiremediklerini ifade eden anne Nazıra Younis, "3 evladım Akdeniz anemisi (talasemi) , büyük kızım engelli belden aşağısı tutmuyor, kızımı dışarı çıkarıp yürütebilmem için akülü araç istiyorum. Aç kaldık, ölümle burun buruna geldik. Türkiye bize kucak açtı. Ben evlatlarım için yaşıyorum, çocuklarım iyileşsin yeter" dedi. 2015'te Musul Telafer'de DEAŞ korkusuyla evlerini bırakıp 4 hasta çocuğuyla yollara düşen acılı anne Nazıra Younis, Türkiye'ye çok zor şartlar altında geldiklerini söyledi. Aylarca çöllerde aç ve susuz yürüdüklerini, minik keklerle hayatta kaldıklarını belirten anne Younis, "Irak'ta ölüm kokusu yaşıyorduk, burada da geçim derdimiz var. Talasemi hastası 3 çocuğum ve bir de engelli kızım var. Benim anneannem Türkiye'den Irak'a gelmiş ve hep ağzında Türkiye vardı. Anneannemin gözü burada kaldı. Onun meşhur sözü vardı: 'Kim Türkiye'ye kuyu kazarsa kazdığı kuyuya kendisi düşsün.' Buralara gelmek ona nasip olmadı ama torunlarına nasip oldu. Anneannemizin emaneti olan ülkemize geldik sahip çıkıyoruz. Allah razı olsun devlet de bize sahip çıktı ve bize yurda aldı. Şimdi tek dileğimiz sağlık..." dedi.

MAAŞ KİRAYA GİDİYOR

Türkmen oldukları için Irak'ta da sıkıntı yaşadıklarını ve artık sağlıklı şekilde hayat sürmek istediklerini belirten 34 yaşındaki Abdülkerim Younis, "Kardeşim bir alışveriş merkezinde temizlik işçisi ne sigortası var ne de iş garantisi. Ben talasemi hastasıyım, çalışamıyorum. Kadınlarımız da çalışamıyor. Bir tek kardeşimiz çalışıyor. Onun sigortası yapılsa ilaçlara fark ödemeyiz. Aldığımız maaş ilaçlarla kiraya gidiyor. Allah'tan belediye yılda 5 koli gıda yardımı yapıyor. Türk halkı, hükümeti bize sahip çıktı. Kolumuz kanadımız kırıktı. Ülkeye ilk geldiğimizde perişan haldeydik. Şimdi tek sorunumuz sağlık. Ayda iki kez bana kan veriyorlar. Hastaneye gidip gelmek ayrı masraf" ifadelerini kullandı.

DIŞARI ÇIKMAK İSTİYORUM

37 yaşındaki Sawsan Younis doğduğu günden beri yürüyemiyor. Kız kardeşleri ve annesi tarafından bakımı yapılan Sawsan'ın hayali dışarı çıkıp gezebilmek. Tekerlekli sandalyeyi sürecek güçte olmayan Younis ailesi büyük kızları için akülü araç istiyor. Yıllardır evden dışarı çıkamayan ve bir tek Irak'tan Türkiye'ye kaçarken dışarıda olan genç kız, "Ben de dışarı çıkmak istiyorum. Kız kardeşlerim tekerlekli sandalyeyi süremiyor, güçleri yetmiyor. Evin dışında da yaşam olduğunu biliyorum ama ev dışında nefes bile alamıyorum. Benim dışarıda rahat gezmemi, hastaneye kolayca gitmemi sağlayacak akülü araç alan olursa ona çok dua ederim" diye konuştu.