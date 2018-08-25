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HACIKADIN’dan Şelaleler Vadisi’ne

Keçiören Belediyesi’nin ’nin en sıra dışı kentsel dönüşümü olarak açıkladığı Hacıkadın projesi start alıyor. Proje kapsamında 68 hektarlık alana 6 bin konut inşa edilecek

Giriş Tarihi: 25.8.2018
HACIKADIN’dan Şelaleler Vadisi’ne

Keçiören Belediyesi, Hacıkadın Deresi üzerinde 'nin en sıra dışı kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. İçerisinde Macera Parkı, üzüm bağları ve üzüm festival alanlarının yanı sıra kültür merkezi, ile Oyun Kalesi'nin olacağı proje ile bölgeye 25 bin kişilik nüfusun gelmesi bekleniyor. Projenin ilçedeki 3. kentsel dönüşüm projesi olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı , "İlkini Kuzey Ankara'da Büyükşehir Belediyesi ve yaptı. İkincisi bizim yaptığımız Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi, 3.'sü Hacıkadın Kentsel Dönüşüm olurken, 4.'sü de Gümüşdere Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm olacak" dedi.

PARSELASYON PLANLARI HAZIR
Projenin en sıra dışı kentsel dönüşümlerden biri olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu proje ile Keçiören'in en büyük ve önemli projelerinden biri gerçekleşmiş olacak. Burayı bir vadi projesi şeklinde yapıyoruz, ismini de Şelaleler Vadisi koyduk. Burası eğimli ve zor bir arazi... Bu arazide konut yapılacak yerler ayrılacak diğer yerler ise tamamen yeşil alan olarak planlanacak. Ormana yakın olduğu için orman da bu tasarımın en önemli parçası haline gelmiş oluyor. 800'e yakın hak sahibimiz bulunuyor, Hak sahipleri ile toplantılar yapıp proje ile ilgili fikirlerini aldık, ulaşım yolların devamlılığının sağlanması noktasında çalışmalarımız devam ediyor ayrıca parselasyon planlarımız hazır... Tapu ve tescil işlemleri başlayacak, yılsonuna kadar bu işlemlerin de bitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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