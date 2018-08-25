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Kahramankazan’da profesyonel ma

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Kahramankazan’da profesyonel ilaçlama

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, rutin olarak yapılan haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı'nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ma çalışması yürütülüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizleniyor.

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Kahramankazan’da profesyonel ilaçlama
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