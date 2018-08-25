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Önce hastaneye sonra emniyete

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Önce hastaneye sonra emniyete

EMNIYET Genel Müdürü , ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralı polis ve askerleri ziyaret etti. Uzunkaya, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören emniyet mensuplarını ve askerleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı. Yaralılar ve aileleri ile bir süre sohbet eden Uzunkaya, acil şifalar dileyerek Kurban Bayramlarını kutladı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Ankara Etlik Amirliği'ni ziyaret etti. Uzunkaya personelin Kurban Bayramını kutladıktan sonra bir süre sohbet ederek incelemelerde bulundu. Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü ve Polis Merkezi Amirlerinden bölgenin güvenlik ve asayişi ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak personele mesleki konularda uyarılarda bulundu.

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Önce hastaneye sonra emniyete
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