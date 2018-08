Son gün uyarısı

KURBAN Bayramı tatilinin ilk 6 günün sonunda gece saat 00.00'a kadar yaşanan trafik kazalarında 107 kişinin öldüğünü, 676 kişinin ise yaralandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçen yılki 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 122 kişi ölmüş, 482 kişi ise yaralanmıştı. Bu yıl ise Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 günün sonunda yaşanan trafik kazalarındaki ölü ve yaralı sayısı geçen yıla göre arttı. Sadece bayramın ilk 6 günündeki trafik kazalarında 107 kişi hayatını kaybederken 676 kişi yaralandı. Bayram tatilinin sonuna kadar bilançonun daha da artmaması için sürücülerimiz tatilin son günlerine denk gelen hafta sonunda evlerine dönerken çok dikkatli davranmalı" dedi.

RİSK ARTIYOR

Kurban Bayramı tatilinin eve dönüşünde trafik kazası riskine karşı sürücülere daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçen yılki Kurban Bayramı tatilinde her gün ortalama 12 kişi trafik kazasından hayatını kaybederken bu yılki Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde ortalama 17-18 kişi trafik kazasından hayatını kaybetti. Tatilin bitmesine 3 gün kala, evlerine dönecek olan sürücülerimiz dönüş için son günü beklememeli. Çünkü tatilin son günü özellikle şehirlerarası yollarda araç sayısı ve trafik yoğunluğu arttığı için kaza yaşanma riski de artıyor. Bayram sevincimizin yarıda kalmaması ve trafik kazası bilançosunun daha da artmaması için dönüş yolunda aşırı hızdan kaçınılmalı. En önemlisi cep telefonunu seyir halinde hayatımızdan çıkarmalı, uykusuz ve yorgun direksiyona çıkmamalı ve sık sık mola verilmeli. Tatil sonrası eve dönerken trafik kurallarına harfiyen uymalı ve her zamankinden çok daha dikkatli olmalıyız. Sürücülerimiz her zaman söylediğimiz gibi direksiyona sinirle değil sevgiyle sarılmalı" şeklinde konuştu.