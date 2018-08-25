Yenimahalle’de yangın

ANKARA'DA meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yenimahalle ilçesi Kent Koop Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın 7. katındaki evde henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye erleri yangını söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri de etrafta çevre güvenliği aldı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanmaya karşılık olay yerinde hazır bekledi. Yangın itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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