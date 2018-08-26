8 yıllık aşkı evlilikle taçlandırdılar Sabah Ailesi’nin mutlu günü

İş, siyaset ve medya dünyasının bir araya getiren düğünde genç çift
in nikah şahitliğini Cumhurbaşkanlığı görevlisi Mustafa Çeliktaş, Ankara
lı işadamı İhsan Hızarcı, diş hekimi Anna Bernhardt, hemşire Gamze Ergün yaptı. Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın'ın kıydığı nikahla hayatlarını birleştiren çifte, davetliler bir ömür mutluluk diledi. ÇİFTE DÜĞÜNLE DÜNYA EVİNE
Gelinin Almanya
'da yaşaması nedeniyle özellikle gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği nikâhta genç çift, çifte düğünle dünya evine girdi. İlk düğünlerini 30 Haziran'da Almanya'da gerçekleştiren Esra ve Erkam çiftinin görkemli düğününe 750 gurbetçi katıldı. Almanya'daki Türkleri bir araya getiren düğünün ikinci kısmı ise gazeteci Çoban'ın memleketi Bartın'da gerçekleştirildi. 18 Ağustos'ta Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen nikâh töreni ile genç çiftin aile birliği resmen kurulmuş oldu. Nikâh törenine Bartın İl Emniyet
Müdürü Ogün Vural, Bartınlı siyasetçiler ve işadamları katıldı. Başkan Akın, nikâh merasiminin ardından evlilik cüzdanını geline teslim etti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, çifte tebriklerini gönderdikleri çiçekle iletti. Çok sayıda konuğun katıldığı nikâh merasiminin akşamında genç çift misafirlerini Amasra North Door Otel iskelesinde düzenledikleri yemekli eğlencede ağırladı. Fasıl eşliğinde gerçekleşen yemeğe Sabah Gazetesi
Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Sabah Gazetesi çalışanlarının yanı sıra işadamları ve seçkin davetliler katıldı. Yat ile limandan iskeleye gelen genç çift ilk danslarının ardından masaları dolaşarak misafirlerle yakından ilgilendi. Şinasi Güngörür fasıl grubunun eşlik ettiği gecede masalarda özel istek parçalar hep bir ağızdan söylendi. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
14 yıllık beraberlik süresince yaşadıkları 8 yıllık nişanlılıklarını evlilikle taçlandıran genç çiftin mutlu gününü Başkan Recep Tayyip Erdoğan
' da gönderdiği telgraf ile tebrik etti. Yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade eden damat Erkam Çoban, "Saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişki yürüterek bunu başardık ve aile birliğimizi kurmaya karar verdik. Bugünde ailelerimiz, büyüklerimiz, eş ve dostlarımız ile birlikte bu mutluluğumuzu paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Düğünümüze uzaktan, yakından katılıp ya da telefonla arayarak bizleri mutlu eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Telgraflarıyla bizi onurlandıran Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Ankara Valimiz Ercan Topaca'ya, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Sayın Selami Altınok
'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.