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’te kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Başkent’te kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı
'te bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i kafe müdürü 2 kişi yaralandı. Saldırı saat 18.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Kavaklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, Bestekar Sokak'taki bir kafeye girdi. Şahısların kafeye girmesinden kısa bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Burada kafe müdürü Anıl Y.'yi silahla yaralayan şahıslar, kafeden çıkmaları sırasında dışarıda bulunan vale Aydın D.'ye de ateş etti. Aydın D.'yi de silahla yaralayan saldırganlar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerine şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Kaçan zanlıların eşkal bilgilerini alan polis, şahısların yakalanması için alarm durumuna geçti. Olay yeri inceleme polisleri ise etraftaki deliller üzerine çalışma yaptı.Görgü şahidi vatandaşlar, saldırının ardından 2 kişinin ellerinde silahla Akay Kavşağı istikametine doğru kaçtığını gördüklerini söyledi.
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Başkent’te kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı
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