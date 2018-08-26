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Bayram dönüşü zincirleme

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Bayram dönüşü zincirleme kaza
'de bayram dönüşü nedeniyle yoğunlaşan trafikte zincirleme meydana geldi. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, - Kırıkkale D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın son gününde yoğunlaşan trafik nedeniyle 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan İsmail A. (48), Faruk T. (11), Ebru S. (30), Şeyda Y. (4), Hatime Y. (54) ve Sezgin S. (27) 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Görevli trafik polisleri trafiğin akışını bir süre kontrollü bir şekilde sağladı.
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Bayram dönüşü zincirleme kaza
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