Boğulmakta olan kadın kurtarıldı

Düzce'nin?
Akçakoca ilçesinde denize giren kadın, dalgalar arasından son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ankara
'dan Bayram tatili için Akçakoca'ya gelen Seher Kütük
B. Ayazlı mahallesinde serinlemek için dalgalı denize girdi. Dev dalgalar arasında kaybolan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından sudan alınarak karaya çıkartıldı. 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Seher Kütük B. Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından kadın, Düzce Üniversite Hastanesine sevk edildi. Baydar'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.