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Dikmen’de inşaat alanında

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Dikmen’de inşaat alanında patlama
'da çöp konteynırına bırakılan poşetlerde lar meydana gelmesi polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemelerde patlamanın çöp konteynırına bırakılan poşetlerde bulunan maddenin karpit olduğu tespit edildi. Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Keklik Pınarı Mahallesi 820 Sokak'ta meydana geldi. Bir çöp konteynırına bırakılan poşetlerde patlamalar meydana geldi. İki büyük patlamanın ardından çıkan yangına inşaatta görevli kepçe operatörü müdahale etti. Kepçe operatörü kepçesi ile aldığı poşetleri inşaat alanı içinde bir çukura gömerek üzerini toprakla kapattı. Toprak altında patlamaların devam etmesinin ardından olay polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından poşet içerisindeki patlayıcının karpit olduğu tespit edildi. Poşetleri bırakan şahıs ve kepçe operatörü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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Dikmen’de inşaat alanında patlama
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