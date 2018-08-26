Hem bayramlaştı hem de doğum gününü kutladı

Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
, 2016 yılında Kızılay Güven Park'ta hain terör örgütü PKK
'nın gerçekleştirdiği bombalı saldırı
sonucu şehit olan İsmail Karagöz
'ün oğlu İbrahim Eray Karagöz
'ün doğum günü
nü kutlamak için ev ziyaretinde bulundu. Kuşcağız Mahallesi'nde Yaşayan Karagöz ailesinin bayramını da tebrik eden Başkan Ak'ın ziyareti memnuniyetle karşılandı. Başkan Ak, hain terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası İsmail Karagöz'ün oğlu İbrahim Eray Karagöz'ün 11'inci yaş günü
nü kutlamak için Kuşcağız'daki evlerine sürpriz ziyarette bulundu. Şehitlerin emaneti olan evlatlarımıza her zaman sahip çıkacağız diyen Başkan Ak, 11'inci yaş gününde İbrahim Eray'ın sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.