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Hem bayramlaştı hem de nü kutladı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Hem bayramlaştı hem de doğum gününü kutladı
Keçiören Belediye Başkanı , 2016 yılında Kızılay Güven Park'ta hain terör örgütü 'nın gerçekleştirdiği sonucu şehit olan 'ün oğlu 'ün nü kutlamak için ev ziyaretinde bulundu. Kuşcağız Mahallesi'nde Yaşayan Karagöz ailesinin bayramını da tebrik eden Başkan Ak'ın ziyareti memnuniyetle karşılandı. Başkan Ak, hain terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası İsmail Karagöz'ün oğlu İbrahim Eray Karagöz'ün 11'inci nü kutlamak için Kuşcağız'daki evlerine sürpriz ziyarette bulundu. Şehitlerin emaneti olan evlatlarımıza her zaman sahip çıkacağız diyen Başkan Ak, 11'inci yaş gününde İbrahim Eray'ın sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
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Hem bayramlaştı hem de doğum gününü kutladı
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