Palandöken: AVM açılışları düzenlenmeli

TESK
Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Ülkemizde AVM
'lerin sayısı 400'ün üzerine çıkmasına rağmen hala yapım aşamasında olan AVM'ler var. Bunların şehir merkezlerine kurularak çevredeki esnafın müşterisini azaltıyor ve indirim kampanyaları adı altında zaten yüksek fiyatlı ürünleri indirmiş gibi vatandaşı yanıltıyorlar. Yükselen dolar kurlarına rağmen kar etmeye devam ediyorlar" dedi. Görsel kirlilik haline gelen AVM'lerin açılışlarına ve konumlanmalarına bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirten "Palandöken, "İçerisinde berberi, markaların kendi terzileri olan, marketlerinde her şeyin satılması, AVM çevresindeki esnafın müşterisini azaltıyor. Bu çok büyük bir haksız rekabet ortamıdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar haftanın her günü açık olması da bu durumun cabasıdır. Esnaf vergisiyle, dar boğazıyla geçinmeye çalışırken bu ortamdan zarar görmesine göz yumulmamalıdır" dedi.