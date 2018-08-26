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Tatilciler geri döndü hareketlendi

9 günlük tatili dönüşü ’da trafik yoğunluğu arttı. Köylerinde kurbanlarını kesen ve tatil beldelerinin yolunu tutan Ankaralılar dönüşe geçti

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Tatilciler geri döndü Ankara hareketlendi
tatilini fırsat bilen lılar tatil beldeleri ve memleketlerinin yolunu tuttu ve başkent trafiği rahatladı. Tatilin son günlerinde dönüşe başlayan Ankaralılar özellikle çevreyolunda trafiğe takıldı. Şehir içinde de bayramda boş kalan caddelerde araç trafiği oluştu. Başkentte kalan Ankaralılar bayram tatilini sakin geçirdi. Trafiğe takılmadan istedikleri yerlere çok kısa sürede ulaşan vatandaşlar piknik alanları ve 'lere akın etti. Bayram dolayısıyla memleketlerine giden ve tatile çıkan vatandaşların ardından normal zamanda sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik sebebiyle zor anlar yaşanan , , ve yolunda sakinlik yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatile giden vatandaşlardan trafikte dikkatli olmasını isterken, dönüş trafiğinde yoğunluk yaşanmaması için son güne kalınmadan dönüş yapılmasını istedi. Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dönüşleri başladı. Tatilin girmesiyle rahatlayan Ankara trafiği yeniden hareketlendi. Elmadağ yolunda ve Akıncılar gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ağustos sıcağında trafiğe çıkmak istemeyen sürücülerin dönüş için gece yolcuğunu tercih ettiği gözlemlendi. Elmadağ'da özellikle öğleden sonra trafik yoğunluğu arttı. Trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerini artırdı.
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Tatilciler geri döndü Ankara hareketlendi
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