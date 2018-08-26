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Uzunkaya’dan trafik denetimi

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Uzunkaya’dan trafik denetimi
Emniyet Genel Müdürü , bayram trafiği için alınan tedbirleri havadan inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uzunkaya, , 'nın Kulu ilçesi ile Temelli'de incelemelerde bulunmak üzere Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığından hareket etti. Kurban Bayramı dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan tedbirleri havadan denetleyen Uzunkaya, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeleri ve araç trafiğini helikopter kamerasından anlık inceledi. Uzunkaya'ya Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz eşlik etti.
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Uzunkaya’dan trafik denetimi
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