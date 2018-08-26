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puan peşinde

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Yeniçeriler puan peşinde
Spor Toto 1. Lig'in ilk iki haftasında galibiyetle tanışamayan 3. hafta mücadelesinde 'a konuk oluyor. Saat 21.45'de başlayacak maçı hakem Alper Çetin yönetecek. Geçtiğimiz hafta 1. Lig ikinci hafta maçında Giresunspor'a 1-0 yenilerek ligdeki kötü gidişatını sürdüren Osmanlıspor üçüncü hafta maçında Balıkesirspor Baltok'la karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda ligde ilk kez puan ya da puanlar almak isteyen mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. İki takım arasında daha önce oynanan iki karşılaşmada Osmanlıspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. Bir karşılaşma ise berabere bitti. Osmanlıspor'da Numan Çürüksu, Zydrunas Karcemarskas, , Hasan Kılıç, Sokol Cikalleshi, ve Santiago Mele sakatlıkları nedeniyle Balıkesirspor Baltok karşısında forma giyemeyecek.
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Yeniçeriler puan peşinde
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