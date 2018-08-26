Yeniçeriler puan peşinde

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Toto 1. Lig'in ilk iki haftasında galibiyetle tanışamayan Osmanlıspor
3. hafta mücadelesinde Balıkesirspor
'a konuk oluyor. Saat 21.45'de başlayacak maçı hakem Alper Çetin yönetecek. Geçtiğimiz hafta Spor Toto
1. Lig ikinci hafta maçında Giresunspor'a 1-0 yenilerek ligdeki kötü gidişatını sürdüren Osmanlıspor üçüncü hafta maçında Balıkesirspor Baltok'la karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda ligde ilk kez puan ya da puanlar almak isteyen Yeniçeriler
mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. İki takım arasında daha önce oynanan iki karşılaşmada Osmanlıspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. Bir karşılaşma ise berabere bitti. Osmanlıspor'da Numan Çürüksu, Zydrunas Karcemarskas, Engin Bekdemir
, Hasan Kılıç, Sokol Cikalleshi, ve Santiago Mele sakatlıkları nedeniyle Balıkesirspor Baltok karşısında forma giyemeyecek.