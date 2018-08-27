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lı seyyah Balkan turunda

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Ankaralı seyyah Balkan turunda
'dan? 1 Temmuz'da otostopla yola çıkan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Nihat Ulutaş, iki aydır Balkanları geziyor. Makedonya'nın ardından bir TIR ile 'nın Prizren kentine gelen Ulutaş, ekmek parasını ve diğer ihtiyaçlarını, kendi yaptığı el işi kolyeleri satarak karşılıyor. Arkasını Prizren'in tarihi taşköprüsüne alan genç seyyahla, bağdaş kurduğu kilim üzerinde el işi kolye yaparken tanıştık. Ankara'dan yaklaşık iki ay önce yola çıktığını söyleyen Ulutaş, iki ayda birçok ülkesini gezdiğini ve bu ülkelere hayran kaldığını söyledi.
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Ankaralı seyyah Balkan turunda
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