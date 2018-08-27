Ankaralı seyyah Balkan turunda

Ankara
'dan?
1 Temmuz'da otostopla yola çıkan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Nihat Ulutaş, iki aydır Balkanları geziyor. Makedonya'nın ardından bir TIR ile Kosova
'nın Prizren kentine gelen Ulutaş, ekmek parasını ve diğer ihtiyaçlarını, kendi yaptığı el işi kolyeleri satarak karşılıyor. Arkasını Prizren'in tarihi taşköprüsüne alan genç seyyahla, bağdaş kurduğu kilim üzerinde el işi kolye yaparken tanıştık. Ankara'dan yaklaşık iki ay önce yola çıktığını söyleyen Ulutaş, iki ayda Balkanların
birçok ülkesini gezdiğini ve bu ülkelere hayran kaldığını söyledi.