Peşin ödemeye büyük indirim

Toplu Konut İdaresi
(TOKİ
), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yeni indirim kampanyası düzenledi. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan
, vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Bu kampanyada indirim oranı yüzde 24'e çıkardıklarını belirten Turan, tarihi ve koşullarının belirlendiğini açıkladı. Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç
kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı. YÜZDE 24 İNDİRİM
Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, "Yüzde 24 indirim
kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek" şeklinde konuştu.