Satı Kadın’a davet var

Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekilli ve muhtarlarından olan "Satı Kadın
" olarak bilinen Satı Çırpan'ın, Kahramankazan Belediyesi
tarafından müzeye dönüştürülen evi yoğun ilgi görüyor. Müze evde Satı Kadın'ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyalar sergileniyor. Ziyaretçilere müze görevlileri tarafından Satı Kadın hakkında bilgi veriliyor. Ziyaretçiler ayrıca Satı Kadın'ın evinin bahçesindeki anıt mezarını da ziyaret ediyor. Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan Satı Kadın Müzesi, aynı zamanda meclise giren ilk 18 kadın milletvekili arasında adına müze yaptırılan ilk kadın milletvekili olma özelliği de taşıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, Satı Kadın'ın, Kahramankazanlı kadınlar başta olmak üzere Türk kadınına örnek olan tarihi bir figür olduğunu söyledi. Ertürk, "Bu önemli tarihi kişiliğin adına ve hatırasına yakışır şekilde yaşadığı evi müzeye dönüştürdük. Müzemiz ciddi anlamda bir ziyaretçi potansiyeline sahip. Ziyaretçilerimiz müzemizi ziyaret ederek Satı Kadın hakkında bilgi sahibi oluyor ve onun teneffüs ettiği havayı teneffüs ediyor. Ankaralılar başta olmak üzere tüm Türkiye'yi müzemizi ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu