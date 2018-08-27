Yeni hedef bölgesel lig

Geçtığimiz
yıl başkentin Şampiyonu olan Mamak Belediyesi
Genç Basketbol Takımı, bu sezon pilot takım olarak bölgesel ligde boy gösterecek. 2017-18 sezonuna 6 kupa birden sığdıran ve yeni sezon için altyapıdaki oyuncu portföyünü genişleterek liglerde iddiasını arttıran Mamak Belediyesi'nin bu yılki hedefi ise her kategoride şampiyonluk. Genç Takımın geçen yıl kurulmasına rağmen, yıllardır bu alanda mücadele eden rakiplerini geride bırakarak şampiyon olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kısa sürede elde edilen bu başarı, önemli bir misyonu yerine getirdi. Gençlerimiz, altyapının gelecek için ne kadar önemli bir unsur olduğunu ve bunun da disiplinli ve sistemli çalışan bir ekip ile birleşince neler başarabileceklerini herkese göstermiş oldu. Şimdi ise bunu bir üst seviyeye taşımak için takımımız bölgesel ligde mücadele edecek" dedi.